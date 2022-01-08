Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» рассказал об изменении поведения со стороны президента Казахстана Сообщение Сатановский: Поддержка ОДКБ резко изменила поведение президента Токаева появились сначала на Листай.
Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» рассказал об изменении поведения со стороны президента Казахстана Сообщение Сатановский: Поддержка ОДКБ резко изменила поведение президента Токаева появились сначала на Листай.
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