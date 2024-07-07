Пенсионерку на велосипеде сбили в Кстовском районе

Все произошло рано утром на трассе Москва-Уфа. 60-летняя женщина ехала на велосипеде по обочине, но в какой-то момент решила свернуть с трассы в неположенном месте, — поблизости пешеходного перехода не было.
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