Картина дня. Финансы

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Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины

Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины

Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.

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