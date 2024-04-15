Аталанта – Верона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, сыграют Аталанта и Верона в 32 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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