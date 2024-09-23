«Тюмень» и «Газпром-Югра» вышли в финал Кубка лиги по футзалу

Мини-футбольные клубы «Тюмень» и «Газпром-Югра» стали первыми финалистами Кубка лиги по футзалу. Обе команды в предварительных турнирах заняли первые места в своих группах и напрямую вышли в «финал восьми».
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