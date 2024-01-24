Девушка показала финальную версию своего косплея Ренни из Elden Ring, где у нее о...

Девушка показала финальную версию своего косплея Ренни из Elden Ring, где у нее одновременно двигаются четыре рукиНа прошлой неделе мы сообщали о том, как девушка с ником Grayoranges впечатлила десятки тысяч пользователей Reddit своим готовящимся косплеем Ренни из Elden Ring.
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