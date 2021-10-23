Голикова против Мишустина? По правительству пошла трещина

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаГоликова против Мишустина? По правительству пошла трещина Суррогатное материнство уже давно превратилось в высокодоходный бизнес. Фото: sukanya sitthikongsak/shutterstock.Вернуться к статье1810НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветочка КудрявцеваДрузья гаранта не прикасаемся. ДNatalija OsmininaМорда у этой Голиковой на всех фотках какая-то рептилоидная. Ничего человеческого.Анжела КуроваА голос какой противный, бррнаталья максименковаа что думает путин?павел ивановДа, Голикуова со своим мужем лихо развернулись ! Неужели президент не в курсе их деяний ?Людмила людмилаТам ещё пасынок есть,поставляющий вообще все детские вакцины.Александр ДубковГОЛИКОВЫ И СКВАРЦОВЫ на магадан,на север ,не в призидиум все развалили орденоноскиНаталия Агафонова (Забалуева)Давно выявлены уже все преступники, которые просто уничтожают людей в нашей стране!!! Голикова, Попова, Гинзбург, Греф, Чубайс ….. Доколе?!?ПавелЗзаварзинДавно Голикову нужно гнать подальше...НСНина СинельниковаЭто же лучшие подруги одного и того же человека! Поэтому не надо за них переживатьЛюдмила людмилаГнать?Просто так?Наталия ЗолотоваУ неё кажется нет детей, гиена!!!!Алла ДубининаХорошо, Царьград узнал об этом преступлении и что дальше. все возмущаются и ничего не происходит. Кто должен подать иск против . начать расследование что б дать правовую оценку свершившемуся???Кто должен на высшем уровне назвать это деяние преступным. От того что мы это узнали ничего кроме бесполезного ропота не будет. Или у нас есть рычаги для устранения этого?Shap MichaelГоликову давно пора гнать на..... или ещё подальше вместе с её бывшим мужем, гиеныЛюдмила СвириденкоПуть Великобритании - единственно правильный! Но нам до этого - как ползком до Марса.виталий пановРасстрелять с конфискацией у всей родни!GgrainvnКакое только дерьмо уютно и крепко не пригрелось в путинской системе... И на всю страну оно, украшенное государственными наградами, вонят. При этом нисколько не беспокоясь, что их гарант их хотя бы уволит.АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВПОЧЕМУ ЭТИ ЛЮДИ ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ ИЗ ОДНОЙ КОРЗИНЫ В ДРУГУЮ,НАХОДЯСЬ ПОСТОЯННО У КОРМУШКИ ???Комментировать
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