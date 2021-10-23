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Голикова против Мишустина? По правительству пошла трещина

Голикова против Мишустина? По правительству пошла трещина

                      Суррогатное материнство уже давно превратилось в высокодоходный бизнес. Фото: sukanya sitthikongsak/shutterstock.

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Светочка Кудрявцева
Друзья гаранта не прикасаемся. Д
Natalija Osminina
Морда у этой Голиковой на всех фотках какая-то рептилоидная. Ничего человеческого.
Анжела Курова
А голос какой противный, брр
наталья максименкова
а что думает путин?
павел иванов
Да, Голикуова со своим мужем лихо развернулись ! Неужели президент не в курсе их деяний ?
Людмила людмила
Там ещё пасынок есть,поставляющий вообще все детские вакцины.
Александр Дубков
ГОЛИКОВЫ И СКВАРЦОВЫ на магадан,на север ,не в призидиум все развалили орденоноски
Наталия Агафонова (Забалуева)
Давно выявлены уже все преступники, которые просто уничтожают людей в нашей стране!!! Голикова, Попова, Гинзбург, Греф, Чубайс ….. Доколе?!?
ПавелЗзаварзин
Давно Голикову нужно гнать подальше...
Нина Синельникова
Это же лучшие подруги одного и того же человека! Поэтому не надо за них переживать
Людмила людмила
Гнать?Просто так?
Наталия Золотова
У неё кажется нет детей, гиена!!!!
Алла Дубинина
Хорошо, Царьград узнал об этом преступлении и что дальше. все возмущаются и ничего не происходит. Кто должен подать иск против . начать расследование что б дать правовую оценку свершившемуся???Кто должен на высшем уровне назвать это деяние преступным. От того что мы это узнали ничего кроме бесполезного ропота не будет. Или у нас есть рычаги для устранения этого?
Shap Michael
Голикову давно пора гнать на..... или ещё подальше вместе с её бывшим мужем, гиены
Людмила Свириденко
Путь Великобритании - единственно правильный! Но нам до этого - как ползком до Марса.
виталий панов
Расстрелять с конфискацией у всей родни!
grainvn
Какое только дерьмо уютно и крепко не пригрелось в путинской системе... И на всю страну оно, украшенное государственными наградами, вонят. При этом нисколько не беспокоясь, что их гарант их хотя бы уволит.
АНАТОЛИЙ НЕКРАСОВ
ПОЧЕМУ ЭТИ ЛЮДИ ПЕРЕСАЖИВАЮТСЯ ИЗ ОДНОЙ КОРЗИНЫ В ДРУГУЮ,НАХОДЯСЬ ПОСТОЯННО У КОРМУШКИ ???

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