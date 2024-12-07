В Донецке начался суд по делу об убийстве Рассела Бентли — ополченца Донбасса и журналиста По версии следователей, в апреле 2024 года в Донецке фигуранты дела избили Бентли до смерти.
В Донецке начался суд по делу об убийстве Рассела Бентли
Комментарии
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Владимир Алтайцев
верить в раскаяние убийц нелепо.
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17 час.
Alex Zim
Подонков на пожизненное, они не только убили Бентли, они насрали на ЛДНР и на СВО. Какими не были их прошлые заслуги их надо наказать по-полной.
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17 час.
Жанна Чешева
В Новороссии не отменена смертная казнь, надеюсь на это, кормить ещё этих ублюдков - это слишком...
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12 час.
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