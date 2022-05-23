Друзья

10 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Да. Высоты Духа. Нужны ли армии священники?ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ...
  • Валерий Протасов
    Похоже на плавание в облаках.ОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ...
  • Grandad
    Это не пренебрежение, а знание ситуации изнутри.«Изумление было п...

Тепловое оружие Войны Богов и реальная загадка витрификации

Тепловое оружие Войны Богов и реальная загадка витрификации

Цитадель адеквата   Тепловое оружие Войны Богов и реальная загадка витрификации Витрификацией или «стеклованием» называются следы плавления камня, обнаруженные - впервые ещё римлянами, которые очень этому удивились, - на кладке древних крепостей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх