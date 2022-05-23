Цитадель адеквата Тепловое оружие Войны Богов и реальная загадка витрификации Витрификацией или «стеклованием» называются следы плавления камня, обнаруженные - впервые ещё римлянами, которые очень этому удивились, - на кладке древних крепостей.
Цитадель адеквата Тепловое оружие Войны Богов и реальная загадка витрификации Витрификацией или «стеклованием» называются следы плавления камня, обнаруженные - впервые ещё римлянами, которые очень этому удивились, - на кладке древних крепостей.
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