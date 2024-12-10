Небензя в шутку предложил США помочь найти лидера ХТШ аль-Джулани

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в шутку предложил Соединенным Штатам помочь отыскать лидера вооруженной оппозиции Сирии и группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) (запрещена в РФ) Абу Мухаммеда аль-Джулани, за содействие в поимке которого Госдеп США обещает $10 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии