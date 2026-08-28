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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Писарский перешел из СКА Басты в 2Drots. Форвард будет получать 400 тысяч рублей в месяц

Владимир Писарский перешел из СКА Басты в 2Drots. В составе СКА форвард провел 12 матчей в турнирах WINLINE Медиалиги, забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи.

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