Чемпионат Франции. «Ренн» примет «Тулузу», «Ланс» сыграет с «Клермоном»

15-й тур Лиги 1 открыл пятничный матч «Лиона» и «Ниццы» (1:1). В субботу «Ренн» примет «Тулузу». В воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Монако» Александра Головина встретится с «Марселем».
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