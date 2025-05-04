Графический процессор Intel Arc Xe3 Celestial переходит на стадию предварительной проверки

Как сообщается, графический процессор Intel следующего поколения Xe3 Celestial находится на стадии предкремниевой валидации, когда дизайн и архитектура GPU тестируются с помощью программных моделей и эмуляторов.
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