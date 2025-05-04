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Графический процессор Intel Arc Xe3 Celestial переходит на стадию предварительной проверки

Графический процессор Intel Arc Xe3 Celestial переходит на стадию предварительной проверки

Как сообщается, графический процессор Intel следующего поколения Xe3 Celestial находится на стадии предкремниевой валидации, когда дизайн и архитектура GPU тестируются с помощью программных моделей и эмуляторов.

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