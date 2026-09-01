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Сергею Гармашу — 68: жену он полюбил, когда ей было шестнадцать

Сергею Гармашу — 68: жену он полюбил, когда ей было шестнадцать

1 сентября Сергей Гармаш отмечает 68-летие. На его счету больше двухсот ролей, звание народного артиста, майор Коротков из «Каменской» и садовник Гена из «Чебурашки».

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