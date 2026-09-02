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Несекретные материалы

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Экономист указал на долговую ловушку, в которую добровольно лезет Минфин РФ

Экономист указал на долговую ловушку, в которую добровольно лезет Минфин РФ

2 сентября Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК 29031 сразу на один триллион рублей. Спрос высокий – 1,425 триллиона.

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