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Некоторые клиенты обанкротившегося «Веди Тур Групп» не получат страховых выплат

Некоторые клиенты обанкротившегося «Веди Тур Групп» не получат страховых выплат

Не все туристы, пострадавшие от ухода туроператора «Веди Тур Групп», получат страховые выплаты. Оказалось, что некоторым клиентам компания продавала отдельно авиабилеты и отдельно – отели, а это не считается комплексной туристической услугой.

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