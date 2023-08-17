Некоторые клиенты обанкротившегося «Веди Тур Групп» не получат страховых выплат

Не все туристы, пострадавшие от ухода туроператора «Веди Тур Групп», получат страховые выплаты. Оказалось, что некоторым клиентам компания продавала отдельно авиабилеты и отдельно – отели, а это не считается комплексной туристической услугой.
Не все туристы, пострадавшие от ухода туроператора «Веди Тур Групп», получат страховые выплаты. Оказалось, что некоторым клиентам компания продавала отдельно авиабилеты и отдельно – отели, а это не считается комплексной туристической услугой.
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