Нетаньяху призвал США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал Вашингтон создать на Ближнем Востоке военный блок аналогичный НАТО против «иранской угрозы» и назвать его «Альянс Авраама», – сообщают СМИ.
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