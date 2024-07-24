Нетаньяху призвал США создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал Вашингтон создать на Ближнем Востоке военный блок аналогичный НАТО против «иранской угрозы» и назвать его «Альянс Авраама», – сообщают СМИ.