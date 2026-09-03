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Козякина завоевала серебро в плавании на 10 км на открытой воде на юниорском ЧМ

Козякина завоевала серебро в плавании на 10 км на открытой воде на юниорском ЧМ

Российская спортсменка Полина Козякина завоевала серебро в плавании на открытой воде на юниорском чемпионате мира, который проходит в Санта-Фе (Аргентина).

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