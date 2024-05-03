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Мини-футбол. Чемпионат России. 22-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Новой генерацией», «Ухта» встретится с «Тюменью», другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 22й тур Первые матчи  4 мая Синара – Кристалл – 11.00   Газпром-Югра – Новая генерация – 13.

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