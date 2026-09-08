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Царьград

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Росавиация отменила ограничения на полёты в аэропорту Калуги

Росавиация отменила ограничения на полёты в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации, подчеркнув, что воздушные судна теперь могут вылетать и прибывать без прежних ограничений, установленных ранее.

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