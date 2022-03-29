«Грачи» ВВО уничтожили наземные мишени в Приморье и Забайкалье

«Грачи» ВВО уничтожили наземные мишени в Приморье и Забайкалье

В ходе полетов летчики штурмовиков Су-25 «Грач» обнаружили и поразили цели, имитирующие живую силу, колонны тяжело-бронированной техники и командные пункты «противника».

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