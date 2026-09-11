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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алалыкин об адреналине от хоккея: «Можно сравнить с экзаменами в школе и институте. Возможно, еще с чем-то экстремальным, но я не прыгал с парашютом»

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин сказал, что хоккейный адреналин можно сравнить с экзаменами во время учебы.

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