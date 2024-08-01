Бывший любовник Анастасии Волочковой нагрел ее на миллиарды

Балерина Анастасия Волочкова распродала, все чтобы сэкономить. Известная балерина Анастасия Волочкова в интервью рассказала о финансовых сложностях, возникших после расставания с экс-партнером Игорем Вдовином.
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