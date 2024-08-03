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Несекретные материалы

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Российские ракеты и беспилотники поразили цели в Одесской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях

Российские ракеты и беспилотники поразили цели в Одесской, Киевской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской и Винницкой областях

В ночь на 3 августа ВС РФ осуществили очередное комбинированное огневое воздействие на территорию Украины, применив различные ракеты и БПЛА-камикадзе по военным целям и объектам критической инфраструктуры.

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