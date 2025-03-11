Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпредставителя Трампа в Россию

Контакты с США на нынешнем отрезке достаточно интенсивные. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о визите спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, сообщает РИА Новости.
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