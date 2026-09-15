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Глава профсоюзов Румынии: закрытие НПЗ «Лукойла» грозит крахом 460 компаний

Глава профсоюзов Румынии: закрытие НПЗ «Лукойла» грозит крахом 460 компаний

Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться в случае закрытия НПЗ Petrotel, который находится в собственности российской компании «Лукойл», заявил президент конфедерации национальных профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

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