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Опубликован первый снимок, сделанный на камеру смартфона-раскладушки Moto RAZR 2022

Опубликован первый снимок, сделанный на камеру смартфона-раскладушки Moto RAZR 2022

Motorola опубликовала в социальной сети Weibo снимок, сделанный на основную камеру смартфона-раскладушки Moto RARZ 2022, премьера которого ожидается 11 августа.

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