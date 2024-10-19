«Есть гениальные двоечники»: Ямбург объяснил, может ли школа не зачислить в 10 класс

Эксперт считает, что старшая школа — это место, в котором будет комфортно не всем детям. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в разговоре с изданием nn.
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