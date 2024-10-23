Dacia Duster 1.6 бензин – Скидка 1 500 €!

Мы рады сообщить, что Dacia Duster с мотором 1.6 бензин возвращается, эксклюзивно в комплектации Extreme! Сейчас идеальный момент, чтобы приобрести Dacia Duster и воспользоваться скидкой в 1 500 €! Версия Extreme отличается стильным и привлекательным дизайном, который подчёркивают уникальные элементы экстерьера и интерьера.