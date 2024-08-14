Друг напавшего на Курскую область командира ВСУ рассказал о его детстве

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Друг детства Дмитрий командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом по делу о нападении на Курскую область, рассказал РИА Новости о его детских годах.