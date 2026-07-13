До 40 лет хотят повысить возраст молодёжи в России. С инициативой уже выступил академик РАН Геннадий Онищенко.
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До 40 лет хотят повысить возраст молодёжи в России. С инициативой уже выступил академик РАН Геннадий Онищенко.
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