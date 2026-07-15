Врачи Нового Уренгоя помогли парализованному пациенту встать на ноги

В Новоуренгойской центральной городской больнице врачи отделения медицинской реабилитации за три недели помогли 25-летнему Владимиру Салиндеру, который после падения с высоты был полностью обездвижен, начать самостоятельно сидеть и стоять.
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