Минздрав Газы: с начала операции Израиля в анклаве убиты 30 960 палестинцев

С начала операции израильской стороны на территории сектора Газа там убиты 30 960 палестинцев. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступило министерство здравоохранения анклава.
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