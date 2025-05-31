Метеозависимым приготовиться: учёные зафиксировали крупнейший выброс массы на Солнце в году

Недавние события на Солнце привлекли внимание ученых и астрономов по всему миру.Как сообщил РИА Новости Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в этом году произошел крупнейший выброс корональной массы, который может стать причиной сильных магнитных бурь на Земле.