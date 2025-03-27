«Да здравствует император!» Карл Штейбен. «Возвращение Наполеона с острова Эльба».ПредысторияПосле отречения Наполеона Бонапарта прошёл год («Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте, мои дети!»).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Да здравствует император!» Карл Штейбен. «Возвращение Наполеона с острова Эльба».ПредысторияПосле отречения Наполеона Бонапарта прошёл год («Солдаты моей Старой гвардии! Прощайте, мои дети!»).
Свежие комментарии