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Царьград

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Раскрыто содержание меморандума России об урегулировании на Украине

Раскрыто содержание меморандума России об урегулировании на Украине

Стало известно, что Москва потребовала для завершения конфликта.ТАСС раскрыло содержание меморандума по урегулированию украинского конфликта, который подготовила российская сторона.

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