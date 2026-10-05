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Крымская газета

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Крымчане заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

Крымчане заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо

Крымские спортсмены, выступавшие в составе сборной России, заняли призовые места на Кубке мира по тхэквондо ИТФ.

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