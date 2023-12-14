Нарышкин заявил о планах ЦРУ создать виртуальную «Российскую республику»

РИАМО - 14 дек. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США разрабатывают проект создания виртуального государства под названием «Российская республика», находящегося за пределами РФ и представляемого «временной администрацией», передает ТАСС.
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