200-летние «вампиры» и 9-месячные руководители компаний: Илон Маск и его ведомство чистит систему соцстрахования США от «мертвых душ»

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемое миллиардером-предпринимателем Илоном Маском, добилось удаления из системы социального обеспечения 10 млн индивидуальных страховых номеров, принадлежавших лицам старше 120 лет.
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