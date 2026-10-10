Пенсионерам РФ выплатят пенсии заранее из-за Дня народного единства 4 ноября

В 2026 году День народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября, приходится на среду. В связи с этим выплаты пенсий за этот день будут произведены досрочно — 3 ноября.
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