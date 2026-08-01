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Аргументы и Факты

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В МОК ответили украинцам на претензии по работе с Дегтяревым из-за санкций

В МОК ответили украинцам на претензии по работе с Дегтяревым из-за санкций

Международный олимпийский комитет сообщил, что ограничительные меры, принятые европейскими странами в отношении руководителя Олимпийского комитета России и главы спортивного ведомства Михаила Дегтярева, не оказывают никакого воздействия на взаимодействие с ОКР.

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