В МОК ответили украинцам на претензии по работе с Дегтяревым из-за санкций

Международный олимпийский комитет сообщил, что ограничительные меры, принятые европейскими странами в отношении руководителя Олимпийского комитета России и главы спортивного ведомства Михаила Дегтярева, не оказывают никакого воздействия на взаимодействие с ОКР.
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