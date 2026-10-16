🛠Более 10 порывов: В одном из дворов Феодосии проложили некачественную трубу во время ремонта В 2022 году во время проведения работ была использована некачественная труба, что привело к порывам и неудобствам для жителей города, в ходе совещания Главе РК Сергею Аксёнову сообщил генеральный директор «Вода Крыма» Максим Новик.