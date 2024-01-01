Новогоднее обращение главы киевского режима Владимира Зеленского является дешевым фарсом, так как он считает «своими» население Крыма и других новых регионов Российской Федерации, считает представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии