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Живая Кубань

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Мы им за бесценок газ, они нам - фигу: как Ереван «благодарит» Москву за помощь

Мы им за бесценок газ, они нам - фигу: как Ереван «благодарит» Москву за помощь

Мы им за бесценок газ, они нам - фигу: как Ереван «благодарит» Москву за помощьОтношения Москвы и Еревана окончательно перешли из фазы «стратегического партнерства» в фазу «экономической дуэли».

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