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Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

Письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу продали за $3,9 млн Письмо лауреата Нобелевской премии по физике, физика-теоретика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия продали на аукционе.

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