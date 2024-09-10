Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

Письмо Эйнштейна о планах нацистов создать ядерную бомбу продали за $3,9 млн Письмо лауреата Нобелевской премии по физике, физика-теоретика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия продали на аукционе.
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