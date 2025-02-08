Легенда советского хоккея ответил выступившему против участия России в ОИ-2026 Гашеку

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов ответил двукратному обладателю Кубка Стэнли чеху Доминику Гашеку, который выступил против участия сборной России по хоккею в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.