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В день памяти актрисы Наталии Королёвой в Иркутске представлена книга «Pro РОЛЬ»

В день памяти актрисы Наталии Королёвой в Иркутске представлена книга «Pro РОЛЬ»

Книга «Pro РОЛЬ» вышла про любовь, замечают те, кому уже посчастливилось полистать ее страницы и вслушаться в бережно отпечатанные на бумаге мысли незабываемой актрисы иркутского драмтеатра Наталии Королёвой.

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