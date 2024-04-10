В день памяти актрисы Наталии Королёвой в Иркутске представлена книга «Pro РОЛЬ»

Книга «Pro РОЛЬ» вышла про любовь, замечают те, кому уже посчастливилось полистать ее страницы и вслушаться в бережно отпечатанные на бумаге мысли незабываемой актрисы иркутского драмтеатра Наталии Королёвой.
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