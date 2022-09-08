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«Челси» уволил Тухеля, Хвича и «Наполи» разнесли «Ливерпуль», рекордный хет-трик Левандовского, сборная назвала состав и сыграет с Киргизией, Рублев вылетел с US Open и другие новости

«Челси» уволил Тухеля, Хвича и «Наполи» разнесли «Ливерпуль», рекордный хет-трик Левандовского, сборная назвала состав и сыграет с Киргизией, Рублев вылетел с US Open и другие новости

Всем доброе утро! Всем, даже фанатам «Ливерпуля» – им доброе утро явно нужнее всего. Ну а мы пока начинаем день с традиционного дайджеста новостей 🌟 1.

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