Деменция на новом уровне: Байден перепутал себя с Трампом Алиса БронскаяНыне действующий президент Соединенных Штатов Америки, Джозеф Байден, в не таком далеком 2020 году «предсказывал» войну Израиля с Ираном.
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