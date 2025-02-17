Кларксон назвал Стармера имбецилом и отдал пост премьера Британии Путину

Британский телеведущий Джереми Кларксон назвал премьер-министра Кира Стармера имбецилом и заявил, что предпочел бы вместо него на посту главы правительства Великобритании президента России Владимир Путина или других мировых лидеров.
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